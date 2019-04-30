В прокуратуре рассказали о наказании директора беловской школы, оскорбившей ученика
Прокуратура завершила проверку директора беловской школы, которая оскорбила учеников. В ведомстве рассказали, почему педагог получила мягкое наказание.
Напомним, что в апреле в соцсети появился ролик, на котором директор школы называет дебилом школьника, который скатывается с опасной горки. Поведение педагога снял отец ученика еще осенью прошлого года. После публикации ролика директору был вынесен выговор с лишением премии.
Кроме того, поведение женщины проверила прокуратура. Как отметили в пресс-службе прокуратуры области, привлечь педагога к ответственности по административной статье не удалось из-за истечения срока давности.
- Директор была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU