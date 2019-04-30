В прокуратуре рассказали о наказании директора беловской школы, оскорбившей ученика

СЕГОДНЯ 07:32 2019-04-30T08:57:13+03:00

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Прокуратура завершила проверку директора беловской школы, которая оскорбила учеников. В ведомстве рассказали, почему педагог получила мягкое наказание.

Напомним, что в апреле в соцсети появился ролик, на котором директор школы называет дебилом школьника, который скатывается с опасной горки. Поведение педагога снял отец ученика еще осенью прошлого года. После публикации ролика директору был вынесен выговор с лишением премии.

Кроме того, поведение женщины проверила прокуратура. Как отметили в пресс-службе прокуратуры области, привлечь педагога к ответственности по административной статье не удалось из-за истечения срока давности.

- Директор была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU