Иностранные спортсмены попросили Сергея Цивилева помочь с гражданством
Иностранные спортсмены попросили губернатора Кузбасса Сергея Цивилева помочь с получением российского гражданства. Глава региона пообещал помочь.
Накануне губернатор Кузбасса встретился с чемпионками по боксу, а также с игроками волейбольного «Кузбасса». Как написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети, они вместе пожелали удачи волейболистам «Кузбасса», которым предстоит игра в финале российской Суперлиги с командой «Зенит-Казань».
«Игрок «Кузбасса» Дмитро Пашицкий и главный тренер Туомас Саммелвуо попросили помочь с получением российского гражданства. Они уже доказали, что являются настоящими кузбассовцами, поэтому обязательно постараемся помочь!» - отметил Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU