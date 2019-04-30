2019-04-30T08:59:04+03:00
Общество

Иностранные спортсмены попросили Сергея Цивилева помочь с гражданством

Помощи попросили члены волейбольного клуба «Кузбасс»
Кирилл ЧАЩИН
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Сергей Цивилев пообещал помочь спортсменам. Фото: АКОСергей Цивилев пообещал помочь спортсменам. Фото: АКО
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Иностранные спортсмены попросили губернатора Кузбасса Сергея Цивилева помочь с получением российского гражданства. Глава региона пообещал помочь.

Накануне губернатор Кузбасса встретился с чемпионками по боксу, а также с игроками волейбольного «Кузбасса». Как написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети, они вместе пожелали удачи волейболистам «Кузбасса», которым предстоит игра в финале российской Суперлиги с командой «Зенит-Казань».

«Игрок «Кузбасса» Дмитро Пашицкий и главный тренер Туомас Саммелвуо попросили помочь с получением российского гражданства. Они уже доказали, что являются настоящими кузбассовцами, поэтому обязательно постараемся помочь!» - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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