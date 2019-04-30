2019-04-30T09:02:01+03:00
Происшествия

В Кузбассе из-за поджога травы сгорел дом

Пострадали два участка
Кирилл ЧАЩИН
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Пожар уничтожил один дом и повредил второй. Фото: "ВКонтакте"Пожар уничтожил один дом и повредил второй. Фото: "ВКонтакте"
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В Ленинске-Кузнецком из-за поджога травы загорелись два дома и надворные постройки. Фотографии с места пожара появились в соцсети.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, в понедельник днем поступил сигнал о крупном пожаре на улице Есенина. На двух участках горели дома и надворные постройки. Тушили пожар 21 человек и пять единиц техники. По словам местных жителей, возгорание произошло из-за поджога травы.

«Женщину увезли на скорой, стало плохо. Жертв нет. В первом случае дом частично сгорел, баня, летняя кухня и деревянный гараж сгорели полностью. Второй дом был не жилой, выгорел полностью», - написали в Сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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