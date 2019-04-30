В Кузбассе из-за поджога травы сгорел дом
В Ленинске-Кузнецком из-за поджога травы загорелись два дома и надворные постройки. Фотографии с места пожара появились в соцсети.
Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, в понедельник днем поступил сигнал о крупном пожаре на улице Есенина. На двух участках горели дома и надворные постройки. Тушили пожар 21 человек и пять единиц техники. По словам местных жителей, возгорание произошло из-за поджога травы.
«Женщину увезли на скорой, стало плохо. Жертв нет. В первом случае дом частично сгорел, баня, летняя кухня и деревянный гараж сгорели полностью. Второй дом был не жилой, выгорел полностью», - написали в Сети.
ИСТОЧНИК KP.RU