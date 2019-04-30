В Кемерове на майские праздники запустят все фонтаны

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-30T09:09:11+03:00

Первым в городе заработал фонтан у театра драмы Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В этом горожан заверил мэр

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В Кемерове на предстоящие майские праздники будут работать все фонтаны. Такое обещание горожанам дал мэр Илья Середюк.

Первым в городе запустили фонтан около драматического театра. Как ранее сообщала «Комсомольская правда», подробности запуска рассказали в компании «КемВод», которая занимается обслуживанием данного водного сооружения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/706151" frameborder="0"></iframe> Запустили фонтан у драмтеатра.Видео: Илья Середюк / "ВКонтакте"

Тестовый запуск фонтана у драмы проверил Илья Середюк и даже снял игривые водные струи на видео.

- Приступили к запуску фонтанов. В нашем городе их более 20. В тестовом режиме уже подключили фонтан на площади у драмтеатра. На майские праздники все объекты будут работать, - отметил Илья Середюк.

Градоначальник добавил, что 30 апреля должен заработать водный каскад на бульваре Строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU