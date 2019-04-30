В Кузбассе резко подорожали квартиры в новостройках
В Кузбассе эксперты зарегистрировали резкий скачок цен на квартиры в новостройках. За последний квартал цены на такое жилье увеличились на семь процентов.
Специалисты Кемеровостата проанализировали данные кузбасских агентств недвижимости и заявили о росте цен на первичное жилье.
Так, за последний квартал квартиры в новостройках в среднем подорожали на семь процентов, на вторичное жилье - на 1,9 процента. При этом рост цен на первичное жилье к аналогичному периоду прошлого года составил 11,9 процента, на вторичное - 6,2 процента.
На сегодняшний день один квадратный метр жилья в новостройке стоит 46 597 рублей. За квадратный метр улучшенного качества придется заплатить 46 793 рубля. Квадратный метр жилья на «вторичке» стоит 40 509, улучшенного качества - 42 046.
ИСТОЧНИК KP.RU