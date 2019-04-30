2019-04-30T11:08:03+03:00
Общество

В Кузбассе резко подорожали квартиры в новостройках

Рост цен за последний квартал составил семь процентов
Екатерина БОРМОТОВА
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За год рост цен на первичное жилье составил 11,9 процентаЗа год рост цен на первичное жилье составил 11,9 процентаФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе эксперты зарегистрировали резкий скачок цен на квартиры в новостройках. За последний квартал цены на такое жилье увеличились на семь процентов.

Специалисты Кемеровостата проанализировали данные кузбасских агентств недвижимости и заявили о росте цен на первичное жилье.

Так, за последний квартал квартиры в новостройках в среднем подорожали на семь процентов, на вторичное жилье - на 1,9 процента. При этом рост цен на первичное жилье к аналогичному периоду прошлого года составил 11,9 процента, на вторичное - 6,2 процента.

На сегодняшний день один квадратный метр жилья в новостройке стоит 46 597 рублей. За квадратный метр улучшенного качества придется заплатить 46 793 рубля. Квадратный метр жилья на «вторичке» стоит 40 509, улучшенного качества - 42 046.

ИСТОЧНИК KP.RU

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