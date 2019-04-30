2019-04-30T11:14:26+03:00
Общество

По дороге в кемеровскую Лесную Поляну заработают камеры фиксации скорости

Они будут установлены к середине мая
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове на дороге от улицы Терешковой к Лесной Поляне заработают камеры фиксации нарушений скоростного режима. Их планируется запустить к середине мая.

Как рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса, сами автоматические комплексы уже установлены. Специалисты Дирекции автомобильных дорог Кузбасса (ЦОДД) завершили монтаж оборудования, сейчас проводится его настройка и тестирование. В мае

Комплексы автоматической фиксации нарушений могут выявлять нарушения скоростного режима как на месте их установки, так и средней скорости движения на контролируемом участке – за счет учета времени прохождения транспортных средств между рубежами контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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