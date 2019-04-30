В Кемерове отключат реверсивное движение

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-30T13:22:04+03:00

Изменения будут действовать во время праздников

Изменить размер текста: A A

В Кемерове на майские праздники отключат реверсивное движение. Кроме того, на нескольких улицах будет изменена работа светофора.

Как рассказали в администрации Кемерова, с 1 по 3 и с 9 по 10 мая по Советскому проспекту от Притомского проспекта до улицы Красной будет отключено реверсивное движение.

Кроме того, в режиме выходного дня будут работать светофоры на пересечении Советского проспекта с проспектами Октябрьским и Кузнецким, а также улицами Красной, Мичурина и 50 лет Октября. Также изменится работа светофоров на пересечении улицы Красноармейской с улицами Рукавишникова, Карболитовской и Кузнецким проспектом.

9 мая на пересечении проспекта Советского и улицы 50 лет Октября светофор будет переведен в режим «желтый мигающий».

ИСТОЧНИК KP.RU