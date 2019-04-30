2019-04-30T13:22:04+03:00
Общество

В Кемерове отключат реверсивное движение

Изменения будут действовать во время праздников
Кирилл ЧАЩИН
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В первомайские праздники и 9 мая реверсивное движение отключатВ первомайские праздники и 9 мая реверсивное движение отключатФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове на майские праздники отключат реверсивное движение. Кроме того, на нескольких улицах будет изменена работа светофора.

Как рассказали в администрации Кемерова, с 1 по 3 и с 9 по 10 мая по Советскому проспекту от Притомского проспекта до улицы Красной будет отключено реверсивное движение.

Кроме того, в режиме выходного дня будут работать светофоры на пересечении Советского проспекта с проспектами Октябрьским и Кузнецким, а также улицами Красной, Мичурина и 50 лет Октября. Также изменится работа светофоров на пересечении улицы Красноармейской с улицами Рукавишникова, Карболитовской и Кузнецким проспектом.

9 мая на пересечении проспекта Советского и улицы 50 лет Октября светофор будет переведен в режим «желтый мигающий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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