2019-04-30T13:27:09+03:00
Общество

В Кемерове на Кузнецком собралась пробка в три километра

Автомобили едут со скоростью не больше семи километров в час
Екатерина БОРМОТОВА
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Автомобили едут очень медленно Кадр: "Яндекс.Пробки"Автомобили едут очень медленно Кадр: "Яндекс.Пробки"
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В Кемерове, на Кузнецком проспекте зафиксировали самую крупную пробку для данного времени суток за последнюю неделю. Ее длина составила 3,3 километра.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на 16.18 в Кемерове на проспекте Кузнецком наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. От улицы Николая Островского до улицы Федоровского автомобили едут со скоростью не больше трех-семи километров в час. Длина пробки составляет 3,3 километра.

Что послужило причиной образования такого затора, в данный момент непонятно. По информации сервиса, ДТП на этом участке дороги нет. Возможно, причина - укороченный рабочий день перед праздниками, ведь все едут домой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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