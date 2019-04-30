В Кузбассе пропал школьник
Ребенка не могут найти четыре дня
Юрий Затулюк пропал 27 апреля
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В Прокопьевске пропал без вести 15-летний Юрий Затулюк. Ребенка не могут найти уже четыре дня.
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, 27 апреля школьник вышел из дома и пропал. Сейчас ребенка разыскивают полицейские.
На вид пропавшему около 12 лет, его рост составляет 145 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и короткая стрижка.
В день исчезновения мальчик был одет в джинсы темного цвета, серо-черную куртку с полосками на рукавах.
Полицейские просят тех, кто видел пропавшего мальчика, сообщить об этом по телефонам:
8 (384-6) 61-50-40 либо 02 (102 - с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU