В Кузбассе пропал школьник

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-30T14:17:30+03:00

Ребенка не могут найти четыре дня

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В Прокопьевске пропал без вести 15-летний Юрий Затулюк. Ребенка не могут найти уже четыре дня.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, 27 апреля школьник вышел из дома и пропал. Сейчас ребенка разыскивают полицейские.

На вид пропавшему около 12 лет, его рост составляет 145 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и короткая стрижка.

В день исчезновения мальчик был одет в джинсы темного цвета, серо-черную куртку с полосками на рукавах.

Полицейские просят тех, кто видел пропавшего мальчика, сообщить об этом по телефонам:

8 (384-6) 61-50-40 либо 02 (102 - с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU