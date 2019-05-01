В Кемерове загорелись три дома

СЕГОДНЯ 03:31 2019-05-01T03:31:58+03:00

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В Кировском районе Кемерова загорелись три частных дома. По словам местных жителей, возгорание произошло из-за горящего мусорного контейнера.

Во вторник, 30 апреля, в 15:45 в противопожарную службу поступил сигнал о пожаре в частных жилых домах, веранде, надворной постройке и бане на улице Крылова, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области. На место незамедлительно выехали шесть единиц техники и 26 спасателей. Ликвидировать пожар удалось в 16.44. По словам местных жителей, возгорание произошло от горящего мусорного контейнера рядом с домами.

«Один дом полностью, второй тоже пострадал, еще и на третий пострадал, но его отстояли. ГИБДД первые были на месте пожара, молодцы, что не оставили в беде. А в общей сложности было 4 пожарных машины, 2 машины ГИБДД, «скорая», – написал в соцсети Александр Грибанов.

ИСТОЧНИК KP.RU