Кузбасская семья выиграла квартиру
Прошел конкурс «Молодая семья Новокузнецка»
Семья Калишенко. Фото из семейного архива
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Новокузнецкая семья Калишенко выиграла квартиру. В понедельник состоялся финал городского конкурса «Молодая семья Новокузнецка».
29 апреля в зале администрации города состоялся финальный гала-концерт конкурса «Молодая семья Новокузнецка – 2019». Жюри определило самую лучшую семью, которая и получит главный приз – квартиру. Всего за жилплощадь боролись пять семей.
Победителями конкурса стала семья Калишенко: Вадим, Кристина и Андрей. Глава семьи Вадим работает учителем танцев, его супруга Кристина – юристом. Их сын Андрей готовится пойти в первый класс.
ИСТОЧНИК KP.RU