2019-05-01T04:29:17+03:00
Общество

Кузбасская семья выиграла квартиру

Прошел конкурс «Молодая семья Новокузнецка»
Кирилл ЧАЩИН
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Семья Калишенко. Фото из семейного архиваСемья Калишенко. Фото из семейного архива
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Новокузнецкая семья Калишенко выиграла квартиру. В понедельник состоялся финал городского конкурса «Молодая семья Новокузнецка».

29 апреля в зале администрации города состоялся финальный гала-концерт конкурса «Молодая семья Новокузнецка – 2019». Жюри определило самую лучшую семью, которая и получит главный приз – квартиру. Всего за жилплощадь боролись пять семей.

Победителями конкурса стала семья Калишенко: Вадим, Кристина и Андрей. Глава семьи Вадим работает учителем танцев, его супруга Кристина – юристом. Их сын Андрей готовится пойти в первый класс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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