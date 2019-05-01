Мужчину со шрамом на переносице разыскивают в Кузбассе
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают Александра Захарова. Кемеровчанин пропал 29 апреля 2019 года.
В последний раз Александра Захарова, 68-летнего жителя города Кемерово, видели 29 апреля. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении. Пропавший может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Особые приметы: шрам на переносице.
В день исчезновения был одет в черную куртку, синие джинсы, черные болотные сапоги, серую куртку.
С собой у пропавшего был светло-бежевый рюкзак.
Если вам известно местонахождение Александра Захарова, сообщите об этом сотрудникам полиции или волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Сделать это можно по телефонам: 112 или 8-800-700-5452.
ИСТОЧНИК KP.RU