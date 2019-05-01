СЕГОДНЯ 06:26 2019-05-01T06:26:54+03:00

Мужчину со шрамом на переносице разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают Александра Захарова. Кемеровчанин пропал 29 апреля 2019 года.

В последний раз Александра Захарова, 68-летнего жителя города Кемерово, видели 29 апреля. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении. Пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Особые приметы: шрам на переносице.

В день исчезновения был одет в черную куртку, синие джинсы, черные болотные сапоги, серую куртку.

С собой у пропавшего был светло-бежевый рюкзак.

Если вам известно местонахождение Александра Захарова, сообщите об этом сотрудникам полиции или волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 112 или 8-800-700-5452.

ИСТОЧНИК KP.RU