Теперь в интернете: Хлеб из закрытой антигейской кемеровской пекарни будут продавать онлайн

СЕГОДНЯ 07:28 2019-05-01T07:28:11+03:00

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Скандально известная пекарня в Кемерове, в которую запрещен вход представителям сексуальных меньшинств, закрыта. Ее владельцы уверяют, что причиной стали юридические вопросы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/694150" frameborder="0"></iframe> В пекарню братьев Ипатовых геям вход закрыт.Полина ПРИЛУЦКАЯ

О том, что пекарня временно не работает, ее владельцы сообщили на своих страницах интернет-ресурсов. При этом братья Ипатовы отметили, что по-прежнему пекут настоящий хлеб, только способ его реализации изменился.

- Дорогие друзья, у нас важная новость! Из-за лживых нападок нам пришлось временно закрыть наш магазин до урегулирования всех юридических вопросов. Но мы все так же рядом с вами и печем для вас настоящий натуральный хлеб из русской печи! – заявили братья Ипатовы. - И отдельно хотим добавить, что закрыты мы не из-за качества нашей продукции, а по другим причинам!

Владельцы антигейсской пекарни поблагодарили всех, кто не верит в выдвинутые им обвинения. Между тем, обвинения серьезные. Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и выявили ряд нарушений. Так, владельцы пекарни не указывали срок годности хлеба, происхождение воды специалисты посчитали сомнительным, да и к соблюдению гигиены остались вопросы.

Напомним, что в феврале в центре Кемерова открылась пекарня братьев Ипатовых, которая привлекла внимание общественности надписью на прилавке «Пи*****м вход запрещен». Пекари отметили, что ни при каких условиях не будут обслуживать людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Свой хлеб Ипатовы называли «правильным», отмечая, что в магазинах продаются только «хлебозаменители». Именно эти утверждения привлекли внимание УФАС, которое нашло признаки нарушения.

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- Это мое личное убеждение. Мы работаем не для этих людей. Мы работает для нормальных людей, - говорит совладелец пекарни Антон Ипатов. - Я надеюсь, нас Бог милует, уведет их в сторону, они не найдут этот магазин. Пока таких случаев не было. Таким людям мы не отпустим товар. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU