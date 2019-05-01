СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-01T08:34:22+03:00

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После жаркого вторника в Кузбасс вновь пришла непогода. Утро началось с сильного ветра и снега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/706359" frameborder="0"></iframe> В Кемерове после 20-градусной жары выпал снег..1 мая 2019.Полина ПРИЛУЦКАЯ

Первомай преподнес неприятный сюрприз кузбассовцам. Последний весенний месяц начался с непогоды. Так, на всей территории области ночью и утром дул сильный ветер, порывы которого достигали 20-23 метров в секунду. Самые сильные порывы были в Тяжине и Кемерове. Вместо 20-градусного тепла, которое было накануне, столбики термометров показывают 0…+3 градуса. Небо затянуто тучами, местами идет снег.

- Холоднее всего в прошедшие сутки было по северу области. При этом на юге Кузбасса наблюдались дожди и грозы, а на севере – мокрый снег, - рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – Во вторник температура воздуха повышалась до +24 градусов, а к вечеру пошло понижение до -2 градусов. Так было в Тайге.

Впрочем, о том, что 1 мая ожидается похолодание, штормовой ветер, снег и дождь, синоптики предупредили еще накануне. Причина непогоды – прохождение холодных фронтов. Ожидается, что сегодня осадки постепенно прекратятся, станет теплее, но особого прогрева не ожидается. Ночью столбики термометров будут держаться в пределах 0…-5 градусов, а в четверг днем от семи до 12 градусов, а местами и до +27.

ИСТОЧНИК KP.RU