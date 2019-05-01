Кузбассовец с топором заглянул в гости к соседке и ограбил ее

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-01T08:53:02+03:00

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Житель Юрги вооружился топором и отправился в гости к соседке. Правда, он вовсе не собирался помогать ей по хозяйству. Целью визита был грабеж.

35-летний житель Юрги точно знал, что одна из его соседок, 40-летнияя женщина, ушла из дома. Он решил воспользоваться ее отсутствием и, взяв в руки топор, отправился в гости. Мужчина повредил топором дверь в ее жилище, зашел внутрь и забрал себе мобильный телефон и деньги. В общей сложности сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. От мобильника мужчина вскоре избавился – продал его. А все деньги потратил.

Когда хозяйка дома вернулась, она обнаружила взломанную дверь и пропажу ценностей. Женщина обратилась в полицию, и личность злоумышленника вскоре была установлена. Теперь юргинец предстанет перед судом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU