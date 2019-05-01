2019-05-01T10:20:09+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем весны и труда

Во всех кузбасских городах проходят мероприятия в честь праздника
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем весны и труда. ФОТО: пресс-служба АКО.Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем весны и труда. ФОТО: пресс-служба АКО.
Изменить размер текста:

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил всех кузбассовцев с Днем весны и труда.

Несмотря на то, что Первомай в этом году не отличается хорошей погодой, во всех кузбасских городах проходят праздничные мероприятия в честь Дня весны и труда. Поздравил всех жителей региона с праздником и губернатор Кузбасса.

- Поздравляю всех кузбассовцев с праздником весны и труда! Трудиться у нас умеют на славу: год за годом кузбассовцы куют промышленный потенциал России! – отметил Секргей Цивилев. - Благодарен за ваш труд. Вы этот праздник заслужили. Желаю всем хороших выходных!

В честь Первомая во всех территориях Кузбасса проходят праздничные мероприятия. Специально для вас мы составили программу, где можно весело и интересно провести День весны и труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24