Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем весны и труда
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил всех кузбассовцев с Днем весны и труда.
Несмотря на то, что Первомай в этом году не отличается хорошей погодой, во всех кузбасских городах проходят праздничные мероприятия в честь Дня весны и труда. Поздравил всех жителей региона с праздником и губернатор Кузбасса.
- Поздравляю всех кузбассовцев с праздником весны и труда! Трудиться у нас умеют на славу: год за годом кузбассовцы куют промышленный потенциал России! – отметил Секргей Цивилев. - Благодарен за ваш труд. Вы этот праздник заслужили. Желаю всем хороших выходных!
В честь Первомая во всех территориях Кузбасса проходят праздничные мероприятия. Специально для вас мы составили программу, где можно весело и интересно провести День весны и труда.
ИСТОЧНИК KP.RU