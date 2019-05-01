Есть пострадавшие: Легковушку намотало на столб в Кемерове

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-01T11:16:29+03:00

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Ночью 1 мая в Кемерове на Кузнецком проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Здесь автомобиль ВАЗ врезался в столб.

Фотографии с места происшествия в сеть выложили очевидцы ДТП. На снимках видно, что автомобиль «намотался» на столб. По предварительным данным, около 03:35 водитель двигался в сторону Логового шоссе и в какой-то момент не справился с управлением. Автомобиль занесло, и он врезался в столб. Машину от удара буквально сложило пополам.

Два пассажира, находившихся в тот момент в автомобиле, получили травмы. Обоим потребовалась медицинская помощь и лечение. Сам же водитель отечественной легковушки не пострадал. К слову, мужчина сел за руль будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям о том, что управлять машиной можно только в абсолютно трезвом состоянии. Также необходимо соблюдать Правила дорожного движения, учитывать состояние дорожного полотна и погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU