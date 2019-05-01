Собака спасла маленького новокузнечанина от смертельного удара током
Отважный сторожевой пес спас юного новокузнечанина от верной гибели. Он принял на себя удар током от оборвавшегося провода.
Чрезвычайное происшествие случилось 30 апреля в частном секторе Кузнецкого района, в переулке Морском. Здесь из-за сольного ветра, как предполагает очевидец случившегося, оборвало провода. Они оставались под напряжением и свободно свисали до тех пор, пока не приехали электрики.
- В тот момент, когда ребенок заходил в ограду, провода принесло в наш двор. Наша сторожевая собака прыгнула и взяла удар тока на себя, сын успел отбежать. Думаю, безнаказанно все останется... А ведь мог, не дай бог, погибнуть сын, - цитирует слова новокузнечанки Юлии новостной портал city-n.
Собака ценой своей жизни спасла ребенка. Горожанка же сожалеет о том, что животное погибло из-за того, что после аварии провода оставались под напряжением.
ИСТОЧНИК KP.RU