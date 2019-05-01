Собака спасла маленького новокузнечанина от смертельного удара током

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-01T12:33:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Отважный сторожевой пес спас юного новокузнечанина от верной гибели. Он принял на себя удар током от оборвавшегося провода.

Чрезвычайное происшествие случилось 30 апреля в частном секторе Кузнецкого района, в переулке Морском. Здесь из-за сольного ветра, как предполагает очевидец случившегося, оборвало провода. Они оставались под напряжением и свободно свисали до тех пор, пока не приехали электрики.

- В тот момент, когда ребенок заходил в ограду, провода принесло в наш двор. Наша сторожевая собака прыгнула и взяла удар тока на себя, сын успел отбежать. Думаю, безнаказанно все останется... А ведь мог, не дай бог, погибнуть сын, - цитирует слова новокузнечанки Юлии новостной портал city-n.

Собака ценой своей жизни спасла ребенка. Горожанка же сожалеет о том, что животное погибло из-за того, что после аварии провода оставались под напряжением.

ИСТОЧНИК KP.RU