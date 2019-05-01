СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-01T14:51:03+03:00

Без вести пропавшего школьника разыскивают в Прокопьевске. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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В Прокопьевске накануне пропал Василий Трынин, подросток 2005 года рождения. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции и волонтеры.

14-летний школьник вечером 30 апреля ушел из дома в Прокопьевске, и с тех пор обратно не возвращался. Мальчик не выходит на связь с родными, а его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост 158 сантиметр, полного телосложения, волосы темные короткие.

В день исчезновения был одет в кофту синюю с черными рукавами с капюшоном, синее трико с белыми лампасами, кроссовки коричневого цвета.

Если вам известно местонахождение или судьба школьника, сообщите об этом сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефону в Прокопьевске: 8-(3846)-61-48-80 либо «02» (102 – с мобильного). Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU