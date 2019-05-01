СЕГОДНЯ 16:05 2019-05-01T16:05:14+03:00

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В среду, 1 мая, в одном из садовых обществ Кемеровского района, случился пожар. Полыхающий дом на видео сняли очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/706422" frameborder="0"></iframe> Загоревшийся дачный домик в Кузбассе тушили 10 пожарных..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей стало вероятной причиной пожара в одном из садовых обществ. Сигнал из «Лесной поляны» поступил в 15:00. Дачный дом полыхал открытым огнем, когда до него добрались пожарные – 10 человек и три единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения горели крыша дома и веранда, - сообщает подробности пожара пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара сгорела обрешетка крыши, мансарда и веранда на обшей площади 50 квадратных метров.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 15:33. К счастью, никто из людей не пострадал. а вот в причинах и обстоятельствах начала пожара теперь предстоит разобраться специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU