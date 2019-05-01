Запенили: В Кемерове неизвестные испортили иномарку

СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-01T17:04:20+03:00

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Один из кемеровчан пострадал от рук неизвестных злоумышленников. Его автомобиль оказался заблокирован при помощи монтажной пены.

Беда случилась в ночь с 30 апреля на 1 мая. Когда утром автовладелец вышел во двор, он обнаружил, что кто-то испортил его автомобиль. Неизвестные монтажной пеной прошлись по дверям машины, колесам и заполнили ею выхлопную трубу. Кемеровчанин отметил, что автомобиль находился напротив первого подъезда дома №25А по бульвару Строителей. Он даже предполагает, кто именно мог испортить машину, так как некоторое время назад получал угрозы с их стороны.

Злоумышленники облили автомобиль монтажной пеной. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Автовладелец разыскивает свидетелей инцидента, записи с камер наблюдения, возможно – приметы злоумышленников. Мужчина верит, что справедливость восторжествует.

ИСТОЧНИК KP.RU