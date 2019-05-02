Пропавший 15-летний прокопчанин найден живым

СЕГОДНЯ 04:05 2019-05-02T04:16:39+03:00

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15-летний школьник из Прокопьевска, ушедший из дома 27 апреля, найден живым.

О том, что ее 15-летний сын ушел из дома и безвестно пропал, жительница города Прокопьевск сообщила 27 апреля. На поиски ребенка тут же отправились сотрудники полиции и волонтеры. Патрульные наряды проверили дворы и улицы, полицейские опросили одноклассников, проверили все места, где может появиться подросток. Информация об исчезнувшем мальчике вскоре была размещена в различных средствах массовой информации.

1 мая мальчик, ушедший из дома, был найден в городе Новокузнецке.

- В настоящее время инспекторы ПДН ОМВД России по г. Прокопьевску выясняют обстоятельства произошедшего. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU