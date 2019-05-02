Трансляцию финальных игр волейбольной Суперлиги покажут в кемеровском парке

СЕГОДНЯ 04:40 2019-05-02T05:05:49+03:00

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Кемеровский волейбольный клуб «Кузбасс» впервые поборется за золотые медали чемпионата российской Суперлиги. Поболеть за наших можно будет на бульваре Строителей, где пройдет прямая трансляция.

Спортсмены «Кузбасса» проведут серию игр до трех побед с действующим чемпионом страны «Зенит-Казань». Игры состоятся 2 и 3 мая. Но, несмотря на то, что наши волейболисты сейчас находятся в Казани, все желающие смогут поддержать их во время прямой трансляции. увидеть игру в прямом эфире можно будет на бульваре Строителей.

- Финал – это серия до трех побед, но мы думаем только о первом матче, готовимся по максимуму. Первая игра, а потом будут все остальные. У нас такой настрой и подготовка должна быть такой. Мы играем в финале, мы уже сделали большое дело. У нас была пара дней чтобы восстановиться психологически, но сейчас уже все мысли только о том, чтобы дать бой Казани, играть в свой лучший волейбол, бороться за каждый мяч и верить, сильно-сильно верить. Мы играем против самой лучшей команды мира, и у нас есть шансы, мы в это верим, - завил Туомас Саммелвуо, главный тренер команды «Кузбасс».

Начало трансляции 2 мая в 22:30, а 3 мая – в 21:30. Поддержим наших ребят!

Трансляцию финальных игр волейбольной Суперлиги покажут в кемеровской парке.

ИСТОЧНИК KP.RU