СЕГОДНЯ 05:24 2019-05-02T06:14:19+03:00

77-летний мужчина с родинкой на виске пропал в кузбасском лесу. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Изменить размер текста: A A

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают пропавшего Валентина Васильевича Макеева. 77-летний мужчина ушел в лес и не вернулся.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 77-летний Валентин Макеев 29 апреля ушел в лес в районе деревни Морковкино Яшкинского района. С тех пор он не выходил на связь с родными, а о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 162 см, среднего телосложения, волосы седые волнистые, глаза карие.

Особые приметы: родинка на левом виске.

В день исчезновения был одет в синюю теплую камуфляжную куртку, темно-зеленые камуфляжные штаны, черные резиновые сапоги, черную вязаную шапку.

С собой у мужчины был серый рюкзак.

Если вам известно местонахождение Валентина Макеева или его дальнейшая судьба, сообщите об этом по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU