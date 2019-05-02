2019-05-02T07:06:50+03:00
Общество

В Кемерове наказали водителя иномарки за парковку

Кузбассовец оставил авто на тротуаре
Кирилл ЧАЩИН
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Водитель оставил иномарку на тротуаре. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВодитель оставил иномарку на тротуаре. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кемерове полицейские наказали водителя иномарки, который припарковался на тротуаре. О нарушении сообщили очевидцы.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, участник акции «Мобильный патруль» прислал в раздел на «Правоохранительном портале Кузбасса» фотографию автомобиля Hyundai Solaris, припаркованного на тротуаре во дворе доме в Лесной Поляне. Сотрудники ГИБДД провели проверку и нашли нарушителя. В отношении водителя был составлен протокол по статье «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Владельцу иномарки выписали штраф в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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