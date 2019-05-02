В Кузбассе ночью подожгли Lexus и Chery

СЕГОДНЯ 07:25 2019-05-02T07:25:46+03:00

Иномарки горели в Новокузнецке и Прокопьевске

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Ночью в Прокопьевске неизвестные подожгли Lexus RX-350. Еще одну иномарку подожгли в Новокузнецке.

В 03.31 в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля Lexus RX-350 на улице Есенина в Прокопьевске. На место выехал пожарный расчет.

– На момент прибытия первого подразделения из-под копотного пространства шел дым. В результате пожара обгорел моторный отсек, обгорело лакокрасочное покрытие, оплавилось одно переднее колесо, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – Предварительная причина пожара – поджог.

Из-за поджога около часа ночи в Новокузнецке загорелся автомобиль Chery Amulet. Иномарку тушили две пожарные машины и шесть спасателей. В результате пожара выгорел салон и мотор авто.

ИСТОЧНИК KP.RU