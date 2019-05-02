Дирижер Валерий Гергиев посадит в Кемерове деревья
Маэстро выступит с концертом в столице Кузбасса
После концерта Гергиев посадит деревьяФото: Екатерина СИМОХИНА
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Всемирно известный дирижер Валерий Гергиев высадит в Кемерове деревья. Экологическая акция пройдет рядом с филармонией Кузбасса.
В четверг днем, 2 мая, Валерий Гергиев вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра выступит на сцене кемеровской филармонии. Концерт классической музыки пройдет в рамках XVIII Московского Пасхального Фестиваля.
Как стало известно «Комсомольской правде» около 13.30 Валерий Гергиев высадит деревья рядом с филармонией Кузбасса.
Отметим, что Валерий Гергиев нередко бывает в столице Кузбасса с концертами. В 2013 году он стал почетным гражданином Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU