Дирижер Валерий Гергиев посадит в Кемерове деревья

СЕГОДНЯ 08:08 2019-05-02T08:12:15+03:00

Маэстро выступит с концертом в столице Кузбасса

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Всемирно известный дирижер Валерий Гергиев высадит в Кемерове деревья. Экологическая акция пройдет рядом с филармонией Кузбасса.

В четверг днем, 2 мая, Валерий Гергиев вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра выступит на сцене кемеровской филармонии. Концерт классической музыки пройдет в рамках XVIII Московского Пасхального Фестиваля.

Как стало известно «Комсомольской правде» около 13.30 Валерий Гергиев высадит деревья рядом с филармонией Кузбасса.

Отметим, что Валерий Гергиев нередко бывает в столице Кузбасса с концертами. В 2013 году он стал почетным гражданином Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU