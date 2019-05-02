2019-05-02T08:55:10+03:00
Происшествия

В Кемерове ночью мужчины избили школьников

Потасовка произошла во дворе дома
Кирилл ЧАЩИН
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В конфликте школьников и взрослых мужчин разбираются полицейские. Фото: "ВКонтакте"В конфликте школьников и взрослых мужчин разбираются полицейские. Фото: "ВКонтакте"
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В Кемерове ночью несколько мужчин подрались со школьниками во дворе. На месте происшествия работали сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

По словами пользователей соцсети, драка произошла в ночь на 2 мая на проспекте Октябрьский, 64. Здесь якобы пьяные мужчины напали на девятиклассников. По другой версии, толпа школьников с ножами набросилась на соседей.

«Мы отмечали мой день рождения. Мужчины выходили курить на парковку, где их попросили заткнуть свои рты вот эти дети. После чего достали нож… Их была целая толпа, они постоянно звали подмогу. Зачинщики всего происходящего попросили замять это и отказались писать на нас заявление!!! Потому что несколько раз эти мальчики при сотрудниках полиции ударяли по лицу, и так далее», – написала горожанка Яна Крещенова.

Говорят, что подростки не стали писать заявление в полицию. Фото: "ВКонтакте"

Говорят, что подростки не стали писать заявление в полицию. Фото: "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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