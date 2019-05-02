В Кемерове грузовик не давал скорой проехать к больнице
В Кемерове грузовик с электроникой не давал скорой помощи проехать к детской больнице. В соцсети появилась видеозапись инцидента.
На опубликованных кадрах видно, как машина скорой помощи с включенной сиреной не может проехать с проспекта Ленина к городской детской больнице № 1. Путь во двор медикам перегородил грузовик, который припарковался для разгрузки у цифрового супермаркета «ДНС». Чем закончился этот инцидент, автор ролика не сообщает. По словам горожан, проехать к детской больнице со стороны Ленина возможно только через этот двор - с другой стороны установлен шлагбаум.
«Мы в эту больницу много лет назад в реанимацию попали с ребенком, время на секунды шло, я бы все лицо водителю расцарапала и ждать не стала», - прокомментировала кадры горожанка Оксана.
Грузовик с товаром «ДНС» не дает проехать «скорой».
ИСТОЧНИК KP.RU