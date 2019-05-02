2019-05-02T10:54:19+03:00
Общество

«Прошли с десяток километров»: Кузбасские спасатели третий день ищут мужчину в тайге

Пенсионер ушел в лес за колбой и пропал
Кирилл ЧАЩИН
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77-летний мужчина пропал в кузбасском лесу. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".77-летний мужчина пропал в кузбасском лесу. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
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Кузбасские спасатели рассказали о поисках в тайге 77-летнего мужчины. Поисковики третий день не могут найти сборщика колбы.

Напомним, что еще 29 апреля 77-летний Валентин Макеев ушел в лес в районе деревни Морковкино Яшкинского района. Вскоре стало известно, что он заблудился. На его поиски вышли спасатели Агентства по защите населения и территорий Кемеровской области и волонтеры.

– 29 апреля он сам позвонил и сообщил, что заблудился. Потом он связь пропала. На данный момент пропавшего не нашли. Спасатели обошли десяток километров, уже пошли по воде, увеличили площадь поисков, – рассказал начальник отдела СМИ и организации Агентства защиты населения и территорий Кемеровской области Дмитрий Халецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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