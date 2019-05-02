2019-05-02T13:35:45+03:00
Происшествия

Мужчины избили школьников: Полиция прокомментировала конфликт в Кемерове

Стражи порядка не видели пострадавших подростков
Кирилл ЧАЩИН
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Никто не стал писать заявление в полицию. Фото: "ВКонтакте"Никто не стал писать заявление в полицию. Фото: "ВКонтакте"
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Кузбасские полицейские рассказали о конфликте в кемеровском дворе, где якобы избили девятиклассников. Ни какой драки со школьниками не было, утверждают стражи порядка.

Напомним, что в четверг днем в соцсети появилась информация о том, что в одном из дворов на Октябрьском проспекте произошла потасовка между мужчинами и подростками.

В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что в полицию поступало два сообщения о конфликте. На место выезжали экипажи ППС и вневедомственной охраны. Во дворе полицейские встретили 10 человек, который были пьяны.

– Полицейские выяснили, что между двумя компаниями произошла словесная перепалка, не переходящая в драку, никто из участников не пострадал и не получил физических травм. В настоящее время стороны конфликта не имеют претензий друг к другу, от написания заявлений отказались, – отметили в областном управлении МВД. – Лица несовершеннолетнего возраста в конфликте не участвовали.

Стражи порядка проводят по данному факту проверку, что установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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