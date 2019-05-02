2019-05-02T14:53:13+03:00
Общество

В Кузбассе нашли пропавшего 13-летнего подростка

Накануне подросток ушел из дома
Кирилл ЧАЩИН
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Мальчика нашли невредимымМальчика нашли невредимым
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В Прокопьевске полицейские нашли пропавшего 13-летнего подростка. Школьника заметили на улице.

Накануне в полицию поступило заявление об исчезновении 13-летнего подростка, который вышел из дома и пропал. Полицейские сразу же организовали поиски. Патрульные начали проверять дворы и улицы, инспекторы по делам несовершеннолетних опросили одноклассников и осмотрели места, где мог быть ребенок. Ориентировка на пропавшего была опубликована в СМИ.

- Сегодня в полицию обратился местный житель, который сообщил, что увидел на одной из улиц города подростка, похожего на разыскиваемого школьника. Полицейские выехали по указанному адресу и обнаружили там пропавшего несовершеннолетнего, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Известно, что ребенка никто не похищал. Сейчас с мальчиком работают инспекторы, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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