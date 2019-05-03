В пятницу в Кузбассе потеплеет до +15 градусов

СЕГОДНЯ 03:51 2019-05-03T04:09:55+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода будет в пятницу в Кемерове и Кузбассе. 3 мая воздух в регионе прогреется до +15 градусов.

Специалисты Кемеровского гидрометцентр в ночью на 3 мая прогнозировали похолодание до -4, местами -9 градусов. Днем столбили термометра поднимутся до +10,+15 градусов. Ветер будет северным с порывами по югу порывы до 15 метров в секунду. На небе ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Утром синоптики обещают местами дымку и туман.

Днем в столице Кузбасса после ночных 0,-2 градусов воздух прогреется до +13,+15 градусов. Ветер будет северным, 2-7 метров в секунду. Не смотря на небольшую облачность, осадков не ожидается.

В регионе сохраняется пожароопасность 2, местами 1 классов, Беловском районе – 4 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU