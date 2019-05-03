Кемеровский школьник придумал фитнес-ошейник для поиска кошки

СЕГОДНЯ 04:41 2019-05-03T04:46:56+03:00

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Кемеровский шестиклассник Илья Гуркин изобрел фитнес-ошейник для кошки. С его помощью можно найти пропавшего питомца и узнать о его активности.

Пока устройство больше напоминает кирпич с двумя кнопками, который крепится к телу питомца, сообщает телеканал «МИР 24» . Однако в будущем он должен уменьшиться до размеров часов. Изобретение поддерживает связь со смартфоном, при помощи которого можно включить звуковой сигнал на ошейники и таким образом найти кошку. Кроме того, гаджет измеряет физическую активность животного.

По словам Ильи Гуркина, его кот болел диабетом, поэтому ему нужно было много двигаться. При этом питомец часто пропадал. Так у школьника родилась идея создать ошейник с функцией поиска. Кроме того, однажды животные выпало из окна. Сейчас изобретатель работает над созданием парашюта для кошки.

Изобретение школьник представит на всероссийской научной конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU