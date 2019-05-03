Пропавшего в тайге пенсионера нашли мертвым

СЕГОДНЯ 05:04 2019-05-03T05:04:31+03:00

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Заблудившегося в тайге 77-летнего пенсионера Валентина Макеева нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», – сообщили в четверг вечером волонтеры на своей странице в соцсети.

Напомним, что 77-летний Валентин Макеев 29 апреля отправился в лес в районе деревни Морковкино Яшкинского района за колбой. В этот же день пенсионер понял, что заблудился и сообщил об этом по мобильному телефону спасателям. На следующие сутки телефон мужчины перестал отвечать. Пропавшего искали шесть спасателей и волонтеры. За три дня они обыскали около 10 километров тайги.

ИСТОЧНИК KP.RU