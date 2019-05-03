Женщина сбила мотоциклиста у вокзала в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:53 2019-05-03T05:53:29+03:00

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В Кемерове около вокзала женщина сбила мотоциклиста. Фотографии с места аварии появились в социальных сетях.

Днем 2 мая на Кузнецком проспекте произошло ДТП с участием мотоциклиста. По сообщению очевидцев, за рулем автомобиля была женщина.

«Около вокзала в районе шести часов вечера сбили мотоциклиста. Не насмерть, он даже встал и держался за спину. Мотоцикл увезли, скорее всего, мотоциклиста – в больницу», - рассказал очевидец аварии.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU