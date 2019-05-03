2019-05-03T07:00:03+03:00
Спорт

Волейбольный «Кузбасс» победил в стартовом матче финальной серии плей-офф в Казани

Фавориты матча проиграли всухую
Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровская команда обыграла казанскую всухую Фото: ВК "Кузбасс"Кемеровская команда обыграла казанскую всухую Фото: ВК "Кузбасс"
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В Казани состоялся стартовый матч финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу с участием кузбасской команды. В результате «Кузбасс» обыграл «Зенит-Казань» со счетом 3:0.

Первый матч финальной серии прошел 2 мая. Действующий чемпион «Зенит-Казань» в прошедшей игре оказался слабее кузбасской команды и проиграл всухую: 25:27, 21:25, 22:25.

- Мы сыграли ровный, хороший матч. Я думаю, что мы сыграли очень уверенно. Конечно, были сложные моменты, но главное, что мы не смотрели на счет. Мы хорошо играли в атаке, а также хорошо контролировали атаки «Зенита», - рассказал после игры главный тренер команды «Кузбасс» Туомас Саммелвуо.

Финальная серия плей-офф чемпионата России по волейболу традиционно проходит до трех побед. Следующий матч состоится также в Казани 3 мая. В Кемерове противники встретятся 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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