Трое мужчин потерпели бедствие на реке в Прокопьевском районе

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-03T08:00:16+03:00

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В Прокопьевском районе трое мужчин потерпели бедствие во время сплава по реке. Идет спасательная операция.

Инцидент произошел в четверг, 2 мая. Трое мужчин сплавлялись по реке. В какой-тот момент одна из лодок перевернулась, и мужчины потеряли своего товарища из виду. Им удалось добраться до сторожки лесничего, откуда они подали сигнал бедствия.

- Мы зарегистрировали доследственную проверку. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Наши сотрудники сообщили, что двое мужчин живы и уже допрошены. Ведутся поиски третьего, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что ситуацию осложняет отсутствие связи в той местности, где произошло ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU