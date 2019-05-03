2019-05-03T08:34:10+03:00
Общество

Долой канализацию: Стерлигов встал на защиту закрытой антигейской пекарни в Кемерове

Известный бизнесмен считает, что пекарню закрыли из-за гейского лобби
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Стерлигов вступился за антигейскую пекарню, закрытую в Кемерове Фото: страница пекарни в instagramСтерлигов вступился за антигейскую пекарню, закрытую в Кемерове Фото: страница пекарни в instagram
Изменить размер текста:

Московский бизнесмен Герман Стерлигов выступил в защиту закрытой в Кемерове антигейской пекарни. Пост, посвященной этой теме, он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Герман Стерлигов вступился за кемеровскую пекарню, которая не продает хлеб представителям сексуальных меньшинств и которую закрыли из-за отсутствия канализации. Московский бизнесмен уверен, что в столице Кузбасса сильно гейское лобби.

«Пекарню, где выпекался хлеб в русской печи закрыли под предлогом того, что там нет водопровода и канализации. Милые мои, так во всех крестьянских избах, где испокон веку выпекался хлеб в русских печах, не было никакого водопровода и канализации. Надо было бы всей Руси настоящий хлеб запретить печь под этим предлогом. Что собственно постепенно и произошло. Теперь вы имеете право жрать только заводскую отраву, химический хлебозаменитель», - отметил Стерлигов.

Напомним, после проверки Роспотребнадзора пекарня, не продающая хлеб пи****сам, вынуждена была закрыться. Специалисты выявили здесь массу нарушений. Между тем хозяева пекарни не сдаются и собираются продавать свою продукцию онлайн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пи*****м не продам»: Владелец кемеровской пекарни о том, что будет делать с геями

– Это мое личное убеждение. Мы работаем не для этих людей. Мы работает для нормальных людей, – говорит совладелец пекарни Антон Ипатов. – Я надеюсь, нас бог милует, уведет их в сторону, они не найдут этот магазин. Пока таких случаев не было. Таким людям мы не отпустим товар. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белове мужчина обворовал доверчивую соседку
Автобус слетел в кювет под Кемеровом
Трое мужчин потерпели бедствие на реке в Прокопьевском районе
Волейбольный «Кузбасс» победил в стартовом матче финальной серии плей-офф в Казани
Женщина сбила мотоциклиста у вокзала в Кемерове
Пропавшего в тайге пенсионера нашли мертвым
Кемеровский школьник придумал фитнес-ошейник для поиска кошки
В пятницу в Кузбассе потеплеет до +15 градусов
В Кузбассе трехлетний ребенок провалился в открытый колодец
В Кузбассе нашли пропавшего 13-летнего подростка
Мужчины избили школьников: полиция прокомментировала конфликт в Кемерове
Новокузнецкие волонтеры получили грант и устроили праздник
Видео: дирижер Валерий Гергиев выступил в Кемерове
«Прошли с десяток километров»: кузбасские спасатели третий день ищут мужчину в тайге
В Кемерове грузовик не давал скорой проехать к больнице
В Кемерове ночью мужчины избили школьников