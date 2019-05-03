Долой канализацию: Стерлигов встал на защиту закрытой антигейской пекарни в Кемерове

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-03T08:34:10+03:00

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Московский бизнесмен Герман Стерлигов выступил в защиту закрытой в Кемерове антигейской пекарни. Пост, посвященной этой теме, он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Герман Стерлигов вступился за кемеровскую пекарню, которая не продает хлеб представителям сексуальных меньшинств и которую закрыли из-за отсутствия канализации. Московский бизнесмен уверен, что в столице Кузбасса сильно гейское лобби.

«Пекарню, где выпекался хлеб в русской печи закрыли под предлогом того, что там нет водопровода и канализации. Милые мои, так во всех крестьянских избах, где испокон веку выпекался хлеб в русских печах, не было никакого водопровода и канализации. Надо было бы всей Руси настоящий хлеб запретить печь под этим предлогом. Что собственно постепенно и произошло. Теперь вы имеете право жрать только заводскую отраву, химический хлебозаменитель», - отметил Стерлигов.

Напомним, после проверки Роспотребнадзора пекарня, не продающая хлеб пи****сам, вынуждена была закрыться. Специалисты выявили здесь массу нарушений. Между тем хозяева пекарни не сдаются и собираются продавать свою продукцию онлайн.

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– Это мое личное убеждение. Мы работаем не для этих людей. Мы работает для нормальных людей, – говорит совладелец пекарни Антон Ипатов. – Я надеюсь, нас бог милует, уведет их в сторону, они не найдут этот магазин. Пока таких случаев не было. Таким людям мы не отпустим товар. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU