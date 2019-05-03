2019-05-03T08:58:00+03:00
Происшествия

Автобус слетел в кювет под Кемеровом

У транспортного средства отказали тормоза
Екатерина БОРМОТОВА
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ДТП произошло в деревне Журавлево Алексей Сбитнев, "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"ДТП произошло в деревне Журавлево Алексей Сбитнев, "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемеровском районе автобус слетел в кювет. Возможно, у пассажирского транспортного средства отказали тормоза.

Фотографии с места аварии, которая произошла в деревне Журавлево, появились в социальных сетях. По словам очевидцев, ДТП произошло из-за того, что у автобуса отказали тормоза.

«Тормоза отказали. Не смог остановить», - прокомментировала пользовательница Екатерина.

Находились ли в момент аварии в салоне автобуса пассажиры, в данный момент неизвестно. Информация о возможных пострадавших в ДТП устанавливается. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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