Погода в Кузбассе 4 мая: суббота будет теплой и солнечной

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-03T11:02:37+03:00

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Кузбассе 4 мая. По их данным, субботний день будет жарким – воздух прогреется до 17 градусов тепла.

Перед жарким днем кузбассовцев ждет прохладная ночь. Так, в большинстве районов ночью столбики термометров опустятся до +2,-3 градусов, а местами похолодает до -8. При этом день будет теплым – от +12 до +17 градусов и без осадков. Днем ожидается северо-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В Кемерове в предстоящую ночь столбики термометров также опустятся до 0,-2 градусов. Но днем будет и солнечно, и тепло. В субботу воздух прогреется до +15,+17 градусов, при этом теплую погоду не омрачат осадки. Днем также возможен слабый ветер до семи метров в секунду, местами – дымка.

ИСТОЧНИК KP.RU