2019-05-03T12:30:11+03:00
Происшествия

Кузбассовец стал фигурантом дела за сбор травы за городом

У мужчины нашли 200 граммов марихуаны
Екатерина БОРМОТОВА
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В Анжеро-Судженске местный житель стал фигурантом уголовного дела из-за пакета травы, которую он собрал за городом. У мужчины нашли 200 граммов марихуаны.

Полицейские получили информацию о том, что ранее судимый 37-летний мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков. Во время досмотра стражи порядка нашли у кузбассовца пакет с веществом растительного происхождения, который имел характерный запах конопли. Экспертиза подтвердила, что это марихуана общей массой 200 граммов. Горожанин пояснил, что собрал наркотик за городом для личного пользования, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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