2019-05-03T14:26:09+03:00
Общество

Кузбассовец подарил Сергею Лазареву кусок угля

Тезка певца пожелал, чтобы выступление на Евровидении прошло с огоньком
Екатерина БОРМОТОВА
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Кузбассовец Сергей Лазарев пять лет управляет 440-тонным экскаватором Кадр: программа "Прямой эфир" / YouTubeКузбассовец Сергей Лазарев пять лет управляет 440-тонным экскаватором Кадр: программа "Прямой эфир" / YouTube
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Горняк из Кузбасса подарил певцу Сергею Лазареву кусок угля и пожелал удачи на Евровидении.

Машинист экскаватора Сергей Лазарев из Прокопьевска попал на эфир программы Андрея Малахова, который был посвящен певцу Сергею Лазареву. Последний будет представлять Россию на Евровидении.

Среди гостей, которые пришли поддержать певца перед важным выступлением, оказался тезка Сергея Лазарева. На эфир горняк пришел с подарком, он преподнес тезке кусок угля.

«Чтобы твое выступление прошло с огоньком. Желаю победы!» - отметил кузбассовец.

Филипп Киркоров, в свою очередь, вспомнил, что на Руси всегда дарили камни на удачу и пообещал, что возьмет уголь на Евровидение, которое в этом году пройдет в Израиле с 14 по 18 мая.

В ходе программы стало известно, что кузбассовца дома ждет беременная жена. Своего сына семья планирует назвать Сергеем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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