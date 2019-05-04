2019-05-04T03:53:31+03:00
Общество

Пожилая женщина прилюдно дала пощечину маленькой внучке в Кузбассе

Так бабушка пыталась остановить плач ребенка [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Чтобы успокоить плачущую девочку, женщина ударила ее по лицу Кадр: "ПУЛЬС 42 | Кузбасс" / "ВКонтакте"Чтобы успокоить плачущую девочку, женщина ударила ее по лицу Кадр: "ПУЛЬС 42 | Кузбасс" / "ВКонтакте"
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В Кузбассе пожилая женщина ударила по лицу внучку, которая устроила истерику возле магазина. Момент бабушкиного «воспитания» попал на видео.

В Сети была опубликована запись с видеорегистратора, которая была сделана около одного из магазинов города Березовского. На кадрах видно, что из дверей супермаркета выходит женщина с маленькой девочкой, которая плачет. Мать, чтобы успокоить дочку, берет ее на руки, но истерика не прекращается. Тогда пожилая женщина, которая также вышла из магазина, резко ударяет ребенка по лицу.

Бабушка ударила маленького ребенка по лицу.Видео: "ПУЛЬС 42 | Кузбасс" / "ВКонтакте"

Такое поведение возмутило мужчину, который находился в машине с включенным регистратором. Он попытался заступиться за ребенка, однако пенсионерка послала горожанина по известному адресу из трех букв. Примечательно, что на поведение бабушки никак не отреагировала мать девочки: женщина обняла дочку и пошла в сторону от магазина.

В обсуждениях многие интернет-пользователи посчитали поведение пожилой женщины недопустимым. Однако нашлись и те, кто возмутился включенному регистратору и словам заступника, который обозвал пенсионерку козой и выругался нецензурно при своем ребенке, также сидевшем в машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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