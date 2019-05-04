Пожилая женщина прилюдно дала пощечину маленькой внучке в Кузбассе

СЕГОДНЯ 03:48 2019-05-04T03:53:31+03:00

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В Кузбассе пожилая женщина ударила по лицу внучку, которая устроила истерику возле магазина. Момент бабушкиного «воспитания» попал на видео.

В Сети была опубликована запись с видеорегистратора, которая была сделана около одного из магазинов города Березовского. На кадрах видно, что из дверей супермаркета выходит женщина с маленькой девочкой, которая плачет. Мать, чтобы успокоить дочку, берет ее на руки, но истерика не прекращается. Тогда пожилая женщина, которая также вышла из магазина, резко ударяет ребенка по лицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/706718" frameborder="0"></iframe> Бабушка ударила маленького ребенка по лицу.Видео: "ПУЛЬС 42 | Кузбасс" / "ВКонтакте"

Такое поведение возмутило мужчину, который находился в машине с включенным регистратором. Он попытался заступиться за ребенка, однако пенсионерка послала горожанина по известному адресу из трех букв. Примечательно, что на поведение бабушки никак не отреагировала мать девочки: женщина обняла дочку и пошла в сторону от магазина.

В обсуждениях многие интернет-пользователи посчитали поведение пожилой женщины недопустимым. Однако нашлись и те, кто возмутился включенному регистратору и словам заступника, который обозвал пенсионерку козой и выругался нецензурно при своем ребенке, также сидевшем в машине.

ИСТОЧНИК KP.RU