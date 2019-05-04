Кузбассовцы прошли в полуфинал комедийного шоу на ТНТ
Комики из Кузбасса выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на ТНТ. Жюри пропустило троих ребят из Кемерова и Новокузнецка в полуфинал.
В пятницу, 3 мая, в эфир вышел очередной выпуск программы Comedy Баттл. Во втором этапе свои шутки представили кемеровский дуэт «Саша и Валя» новокузнечанка Света Карапетян. А оценивали их выступления Екатерина Варнава, Азамат Мусагалиев и Илья Соболев.
Кемеровчане на шоу Comedy Баттл.Видео: comedybattle / Instagram
Кемеровской паре удалось рассмешить жюри и не получить при этом ни одного замечания. После их выступления жюри отметило, что было очень смешно. А вот Свете Карапетян после триумфа на первом этапе оказалось тяжело выступать. Ее номер показался Азамату Мусагалиеву слишком коротким и не особо смешным. Однако судьи все-таки дали девушке шанс.
Напомним, что главный приз программы - 3 миллиона рублей и контракт с одной из программ ТНТ.
ИСТОЧНИК KP.RU