Кузбассовцы прошли в полуфинал комедийного шоу на ТНТ

СЕГОДНЯ 04:55 2019-05-04T04:55:40+03:00

Трое ребят из Кемерова и Новокузнецка продолжат бороться за три миллиона рублей

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Комики из Кузбасса выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на ТНТ. Жюри пропустило троих ребят из Кемерова и Новокузнецка в полуфинал.

В пятницу, 3 мая, в эфир вышел очередной выпуск программы Comedy Баттл. Во втором этапе свои шутки представили кемеровский дуэт «Саша и Валя» новокузнечанка Света Карапетян. А оценивали их выступления Екатерина Варнава, Азамат Мусагалиев и Илья Соболев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/706719" frameborder="0"></iframe> Кемеровчане на шоу Comedy Баттл.Видео: comedybattle / Instagram

Кемеровской паре удалось рассмешить жюри и не получить при этом ни одного замечания. После их выступления жюри отметило, что было очень смешно. А вот Свете Карапетян после триумфа на первом этапе оказалось тяжело выступать. Ее номер показался Азамату Мусагалиеву слишком коротким и не особо смешным. Однако судьи все-таки дали девушке шанс.

Напомним, что главный приз программы - 3 миллиона рублей и контракт с одной из программ ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU