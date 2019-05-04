2019-05-04T04:55:40+03:00
Общество

Кузбассовцы прошли в полуфинал комедийного шоу на ТНТ

Трое ребят из Кемерова и Новокузнецка продолжат бороться за три миллиона рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровский дуэт не вызвал нареканий у жюри Фото: ТНТКемеровский дуэт не вызвал нареканий у жюри Фото: ТНТ
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Комики из Кузбасса выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на ТНТ. Жюри пропустило троих ребят из Кемерова и Новокузнецка в полуфинал.

В пятницу, 3 мая, в эфир вышел очередной выпуск программы Comedy Баттл. Во втором этапе свои шутки представили кемеровский дуэт «Саша и Валя» новокузнечанка Света Карапетян. А оценивали их выступления Екатерина Варнава, Азамат Мусагалиев и Илья Соболев.

Кемеровчане на шоу Comedy Баттл.Видео: comedybattle / Instagram

Кемеровской паре удалось рассмешить жюри и не получить при этом ни одного замечания. После их выступления жюри отметило, что было очень смешно. А вот Свете Карапетян после триумфа на первом этапе оказалось тяжело выступать. Ее номер показался Азамату Мусагалиеву слишком коротким и не особо смешным. Однако судьи все-таки дали девушке шанс.

Напомним, что главный приз программы - 3 миллиона рублей и контракт с одной из программ ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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