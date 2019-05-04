Раритетный автомобиль попал в ДТП в Кемерове

СЕГОДНЯ 08:04 2019-05-04T08:04:36+03:00

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Рано утром 4 мая на проспекте Октябрьском случилось серьезное ДТП. Здесь автомобиль BMW Е28 врезался в ограждение. Женщина, находившаяся в этом автомобиле получила травмы. Также оказались разбитыми несколько автомобилей.

Фотографии с места серьезного дорожно-транспортного происшествия очевидцы выложили в социальные сети. Автор снимков рассказал о том, что ДТП произошло около 04:00 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Волгоградской. Раритетная иномарка врезалась в ограждение, выбив одну из секций, и повредила несколько автомобилей, находившихся на стоянке. Как сообщают очевидцы, пассажирка иномарки получила травмы. Врачи оказали ей первую помощь, а потом доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Также уточняется информация по пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU