2019-05-04T08:26:34+03:00
Происшествия

Двое сплавщиков в Кузбассе не добрались до пункта назначения

Резиновая лодка туристов оказалась порванной
Екатерина РОМАНОВА
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Двое сплавщиков в Кузбассе не добрались до пункта назначения. ФОТО: архив КП.Двое сплавщиков в Кузбассе не добрались до пункта назначения. ФОТО: архив КП.
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Сезон навигации по кузбасским рекам еще не открыт, а со сплавщиками с завидной регулярностью уже происходят ЧП. Так, в Таштагольском районе двое туристов оказались в ледяной воде из-за порвавшейся лодки.

Двое туристов решили сплавиться по реке Мундыбаш. Они отправились в водный поход с 545 километра и планировали завершить его неподалеку от поселка Калары. Сначала все шло хорошо, и туристы бодро шли по высокой воде. Однако в какой-то момент лодка наткнулась на металлический штырь, незаметный в воде. Лодка, разумеется, порвалась, и туристы оказались в воде. Им удалось выбраться на берег и сообщить о случившемся спасателям.

- Сигнал о том, что туристы попали в беду, поступил в18:15, - рассказал начальник отдела СМИ и организации Агентства защиты населения и территории Кемеровской области Дмитрий Халецкий. – Спасатели выдвинулись на место, отыскали туристов, оказали необходимую помощь и доставили в населенный пункт. В 23:30 спасательная операция была полностью завершена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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