Волейбольный «Кузбасс» одержал вторую победу в финальной серии Чемпионата России

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-04T10:00:39+03:00

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Волейболисты «Кузбасса» одержали вторую победу над «Зенитом-Казань» в финальной серии до трех побед Чемпионата России. Кемеровчане могли поболеть за любимую команду на бульваре Строителей, где велась прямая трансляция.

Второй победный для кузбасской команды матч проходил 3 мая в Казани и завершился со счетом 3:1 (23:25; 25:19; 23:25; 22:25). Как отметил тренер команды Олег Миканович, ребята показали, на что способны, боролись с начала игры и до конца, были сконцентрированы.

- После вчерашней победы получили грандиозный заряд уверенности, играли более раскрепощено. Получилась равная борьба, один-два мяча могли перевернуть игру в другую сторону. Давление после первой игры было, но благодаря поддержке наших семей, мы вчера неплохо сыграли, прокомментировал игру капитал команды Игорь Кобзарь. - Да, сегодня вместо Антона Карпухова вышел Сергей Никитин, большое ему спасибо, что вышел и отдал все, что может и помог команде.

Третий матч финала состоится в Кемерове 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU