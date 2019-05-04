2019-05-04T10:58:11+03:00
Общество

До +21 градуса: Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе 5 мая

В регионе будет тепло и немного облачно
Екатерина РОМАНОВА
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До +21 градуса: Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе 5 мая. ФОТО: архив КПДо +21 градуса: Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе 5 мая. ФОТО: архив КПФото: Иван МАКЕЕВ
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Долгие майские выходные подходят к концу, но остается еще один день для отдыха. В воскресенье можно смело выезжать на природу, на дачу или просто отправляться на прогулки – благо, погода позволяет.

В воскресенье, 5 мая, в Кузбассе ожидается переменная облачность, а вот вероятность осадкой невысока. В течение дня местами возможен дым и дымка. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +1…+6 градусов, а кое-где опустится до -3. Днем же воздух прогреется до +16…+21 градуса. Порывы западного ветра могут достигать 11 метров в секунду, но в основном скорость не будет превышать 7 метров в секунду.

В Кемерове ночью ожидается от одного до трех градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +17…+19 градусов. Осадков также не ожидается, хотя по небу будут пробегать облака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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