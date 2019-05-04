Черепашка на миллион: Кемеровчанка отдает водяную черепаху за большие деньги
Кемеровчанка ищет новых хозяев своей красноухой черепашке. Расстаться с пресмыкающимся она готова за миллион рублей.
Жительница поселка Боровой города Кемерова разместила на популярном сайте бесплатных объявлений сообщение о том, что ищет новых хозяев для своей водяной черепахи. Расстаться с милым пресмыкающимся женщина готова за один миллион рублей – именно такую цену кемеровчанка обозначила на сайте.
Столь высокая стоимость черепахи объясняется просто: владелица пресмыкающегося не нашла, как обозначить, что отдает ее просто так.
- Нам черепаху отдал сосед. Дети у меня маленькие, ухаживать пока не могут. А мне самой некогда, тем более, сейчас огород начнется, - рассказала владелица черепахи.
Так что если вы готовы совершенно бесплатно (не считая искренней благодарности) принять в свою семью «черепашку на миллион», не упустите свой шанс!
Та самая черепашка на миллион. ФОТО: avito.ru
ИСТОЧНИК KP.RU