Черепашка на миллион: Кемеровчанка отдает водяную черепаху за большие деньги

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-04T11:56:20+03:00

Также женщина готова расстаться с любимицей и просто так

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Кемеровчанка ищет новых хозяев своей красноухой черепашке. Расстаться с пресмыкающимся она готова за миллион рублей.

Жительница поселка Боровой города Кемерова разместила на популярном сайте бесплатных объявлений сообщение о том, что ищет новых хозяев для своей водяной черепахи. Расстаться с милым пресмыкающимся женщина готова за один миллион рублей – именно такую цену кемеровчанка обозначила на сайте.

Столь высокая стоимость черепахи объясняется просто: владелица пресмыкающегося не нашла, как обозначить, что отдает ее просто так.

- Нам черепаху отдал сосед. Дети у меня маленькие, ухаживать пока не могут. А мне самой некогда, тем более, сейчас огород начнется, - рассказала владелица черепахи.

Так что если вы готовы совершенно бесплатно (не считая искренней благодарности) принять в свою семью «черепашку на миллион», не упустите свой шанс!

Та самая черепашка на миллион. ФОТО: avito.ru

ИСТОЧНИК KP.RU